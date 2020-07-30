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Путин об экологической ситуации в Иркутской области: «Проблему замалчивали» 

ИА Regnum и ещё 5 25 минут назад
«Проблему замалчивали»: Путин обрушился на чиновников
Фото: РИА Новости
Проблему хранения отходов химического производства в городе Усолье-Сибирском Иркутской области замалчивали, а не решали по существу. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании.

«Если по честному сказать, никто этим и не занимался никогда. Более того, проблему, вместо того, чтобы решать по существу, фактически замалчивали», — сказал президент.

Он отметил, что ждёт доклада по ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, объекты химического производства в городе Усолье-Сибирское Иркутской области находятся в аварийном состоянии.
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Политика , Экология , Владимир Путин , Иркутская Область
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