Милонов предложил запретить СМИ писать об убийствах

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с идеей запретить СМИ писать об убийствах после сообщений о расчленениях в Санкт-Петербурге . По его мнению, информация о подобных инцидентах провоцирует людей с неустойчивой психикой на совершение преступлений.

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Парламентарий раскритиковал СМИ за излишне подробные, на его взгляд, описания случаев убийств.

У нас же СМИ распространяют не просто подробности, а детали — какую ногу он отрезал первой. Безусловно это не нужно обществу, — цитируют депутата «Невские новости».

По словам Милонова, информация о жестоких преступлениях, проявлениях садизма не должна попадать в широкий доступ. Иначе у некоторых людей может создаться впечатление, что это является нормой жизни. Если же она будет засекречена, а её распространение — караться по закону, то у людей, имеющих проблемы с психикой, не возникнет соблазна совершить преступление.

Несколькими днями ранее на проспекте Художников в Петербурге было обнаружено тело молодой женщины без головы и конечностей. Выяснилось, что её убил собственный муж. Пара находилась в процессе развода, и у супругов возникли разногласия по поводу того, с кем из них останется ребёнок.

30 июля в квартире на Невском проспекте, 134 было найдено расчленённое тело рэпера Энди Картрайта. По словам его жены, музыкант скончался от передозировки наркотиков. Она пояснила, что не хотела для мужа такой бесславной смерти, поэтому решила придумать версию о его пропаже.