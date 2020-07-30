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Шнуров оценил Дегтярева 

Артём Кульша 41 минуту назад
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев — стойкий человек. Об этом музыкант, политик и телепродюсер Сергей Шнуров заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Шнуров, как сообщал «Рамблер», — лидер группы «Ленинград», сопредседатель политической «Партии роста» и генеральный продюсер канала RTVI. Несколько дней назад он взял интервью у Дегтярева.

«Мне он показался таким… человеком стойким», — рассказал Шнуров вчера в эфире «Эха Москвы».

Он высказал мнение, что в настоящее время Дегтярев находится в очень сложной ситуации, за время, которое является врио губернатора Хабаровского края, совершил уже очень много ошибок, а то, как будет себя вести себя в дальнейшем, зависит исключительно от него самого.
Также Шнуров заявил, что ему абсолютно не показалось, что у него было бы больше шансов задержаться в должности врио губернатора Хабаровского края, чем у Дегтярева.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля, после того как Сергей Фургал, бывший губернатором региона до того, был отправлен в отставку. 9 июля Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство.
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Сергей Шнуров , Эхо Москвы , Хабаровский Край
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