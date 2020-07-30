Шнуров, как сообщал «Рамблер», — лидер группы «Ленинград», сопредседатель политической «Партии роста» и генеральный продюсер канала RTVI. Несколько дней назад он взял интервью у Дегтярева.

«Мне он показался таким… человеком стойким», — рассказал Шнуров вчера в эфире «Эха Москвы».

Он высказал мнение, что в настоящее время Дегтярев находится в очень сложной ситуации, за время, которое является врио губернатора Хабаровского края, совершил уже очень много ошибок, а то, как будет себя вести себя в дальнейшем, зависит исключительно от него самого.

Также Шнуров заявил, что ему абсолютно не показалось, что у него было бы больше шансов задержаться в должности врио губернатора Хабаровского края, чем у Дегтярева.