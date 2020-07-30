Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнуров назвал Дегтярева стойким человеком 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Шнуров высказался о Дегтяреве
Фото: РИА Новости
Музыкант, генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, который прибыл в Хабаровск, чтобы снять фильм о происходящих в городе событиях, назвал врио губернатора региона Михаила Дегтярева стойким человеком.
Отвечая на вопрос ведущего «Эха Москвы» Алексея Нарышкина о том, какое впечатление на него производит Дегтярев, Шнуров сказал, что врио губернатора Хабаровского края в данный момент находится «в очень сложной ситуации».

«Но мне он показался таким… человеком стойким — вот что я могу сказать. Я думаю, что, конечно, у него очень много ошибок, которые он совершил по прилете. Как он дальше будет себя вести, это зависит от него», — добавил он.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР.
Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
После этого в Хабаровске начались несогласованные акции в поддержку Фургала.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Шнуров назвал Дегтярева стойким человеком Шнуров назвал Дегтярева стойким человеком Россия указала на политический выигрыш Германии от вывода американских войск Россия указала на политический выигрыш Германии от вывода американских войск В МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипмиссий России и Украины В МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипмиссий России и Украины
Комментарии 13
Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Сергей Шнуров , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР , Эхо Москвы , Хабаровск , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Голая грудь экс-участницы «Дома-2» взорвала Сеть
Голая грудь экс-участницы «Дома-2» взорвала Сеть
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
Видео
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение