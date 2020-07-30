Шнуров высказался о Дегтяреве

Отвечая на вопрос ведущего «Эха Москвы» Алексея Нарышкина о том, какое впечатление на него производит Дегтярев, Шнуров сказал, что врио губернатора Хабаровского края в данный момент находится «в очень сложной ситуации».

«Но мне он показался таким… человеком стойким — вот что я могу сказать. Я думаю, что, конечно, у него очень много ошибок, которые он совершил по прилете. Как он дальше будет себя вести, это зависит от него», — добавил он.

Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

После этого в Хабаровске начались несогласованные акции в поддержку Фургала.