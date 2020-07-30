Семья Фургала попросила у россиян денег 

В заявлении говорится, что изначально планировалось создать фонд помощи Сергею Фургалу, однако впоследствии семья экс-губернатора отказалась от этой идеи, поскольку на оформление разрешительной документации могло уйти слишком много времени: около 4 месяцев.

Галина отметила, что в результате было принято другое решение: были наняты адвокаты, на оплату труда которых у родственников Фургала не хватает денег, поскольку все счета бывшего высокопоставленного чиновника арестованы.

«Средства можно перечислять на расчетный счет. В назначении платежа нужно указывать «Пожертвование»», — пояснила женщина.