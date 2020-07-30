Семья Фургала попросила у россиян денег 

Сестра бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Галина заявила о сборе материальной помощи для оплаты труда адвокатов, защищающих её брата. Обращение женщины опубликовано в Instagram-аккаунте регионального отделения партии ЛДПР.
В заявлении говорится, что изначально планировалось создать фонд помощи Сергею Фургалу, однако впоследствии семья экс-губернатора отказалась от этой идеи, поскольку на оформление разрешительной документации могло уйти слишком много времени: около 4 месяцев.
Галина отметила, что в результате было принято другое решение: были наняты адвокаты, на оплату труда которых у родственников Фургала не хватает денег, поскольку все счета бывшего высокопоставленного чиновника арестованы.
«Средства можно перечислять на расчетный счет. В назначении платежа нужно указывать «Пожертвование»», — пояснила женщина.
Сергей Фургал, как сообщал «Рамблер», в настоящее время находится в следственном изоляторе «Лефортово». Экс-губернатора Хабаровского края обвиняют в причастности к организации убийства двух предпринимателей в начале 2000-х годов. Недавно следователи заявили о возможном участии Фургала в еще четырех убийствах бизнесменов. В настоящее время идет доследственная проверка. Бывший глава региона ни по одному эпизоду свою вину не признает.