Зачем Путин экстренно обратился к россиянам 

Президент России Владимир Путин вернулся к опробованной в период карантина практике — прямым обращениям к россиянам. Впервые с момента голосования по Конституции глава государства обратился к гражданам с экрана телевизора, призвав их к готовности ко второй волне коронавируса. Собеседники URA.RU отмечают, что такая спецмера принята неслучайно: у российских властей немного способов оперативно дисциплинировать россиян перед новой угрозой.

Открывая сегодняшнее видеосовещание по эпидобстановке (оно публично не анонсировалось и стало неожиданностью), президент предостерег:

«Ситуация [с коронавирусом] остается сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет».

После этого Путин подчеркнул, что адресует свои слова не только чиновникам, но и простым россиянам: «Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны».

Причина для обращения президента к россиянам заключалась в том, что осенью страну ждут серьезные испытания — к угрозе коронавируса добавятся сезонные болезни.

«Это то время, когда во всем мире, в том числе и в России , с учетом ее природно-климатических особенностей, традиционно отмечается рост простудных заболеваний, гриппа, так называемых острых респираторных вирусных инфекций», — заявил Путин, а позже добавил: «Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений».

В решении этой задачи президент отвел ключевую роль самим гражданам. Когда на совещании речь зашла о добровольном характере вакцинации, президент вновь обратился к россиянам:

«Ставить прививку от гриппа или нет — это, безусловно, личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей».

URA.RU подробно отслеживало освещение работы президента на ТВ во время острой фазы пандемии. Как объясняли агентству политологи, для Кремля было важно сохранить во время карантина такой формат работы, чтобы показать — президент держит ситуацию под контролем. Тенденция пошла на спад после завершения голосования по Конституции, но эксперты прогнозировали, что технология при необходимости может использоваться и в будущем.

По словам главы «Центра электоральных практик» Сергея Полякова, такая необходимость появилась сейчас — в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в ряде регионов страны (в Москве число заболевших растет уже две недели): «Люди расслабились, перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. У людей в головах ушел страх». Поляков отметил, что в администрации президента ведут социологический мониторинг настроений россиян, и глава государства не мог не отреагировать на их изменение. Политолог Александр Шпунт согласился, что президент выступил, чтобы предотвратить «спонтанное ковид-диссидентство» россиян.

Однако убедить россиян в необходимости вновь соблюдать ограничения властям будет сложно. Как ранее писало URA.RU, даже во время острой фазы пандемии государственная кампания по профилактике коронавируса не смогла убедить россиян мыть руки: почти четверть соотечественников не делали этого, несмотря на опасность COVID-19. Сегодня ситуация еще труднее, считает политтехнолог Дмитрий Ковалев : «Люди устали от ограничений, и экономическая ситуация не улучшается. Первый карантин люди отсидели на старых запасах, теперь же загнать их по домам будет очень трудно».

Помочь властям убедить россиян серьезно отнестись к угрозе второй волны коронавируса может только комплекс факторов, считает Сергей Поляков

«Необходим определенный информационный фон. Во-первых, люди должны увидеть, что в России действительно статистика заболеваемости и смертности идет вверх. Во-вторых, новости о второй волне коронавируса должны прийти из других стран — в первую очередь из Европы и Северной Америки. В-третьих, нужно убедить людей в эффективности и безопасности вакцины. Здесь будет важен личный пример представителей нашей элиты: президент, члены правительства, депутаты и сенаторы должны массово начать делать прививки», — отметил политолог.