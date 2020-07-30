РФ ответила на заявления о планах создания базы в Ливии

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".

"У России таких планов нет. Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось", — сказал посол в эфире египетского телеканала TEN, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.

В феврале Башага заявил, что власти в Триполи "не возражали бы" против строительства американской базы в Ливии для сдерживания России. В июне турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на военные источники сообщила, что Турция готовится к созданию двух постоянных баз на территории Ливии.