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Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
РФ ответила на заявления о планах создания базы в Ливии
Фото: © REUTERS / Mohamed Azakir
Москва не планирует создавать военную базу в Ливии, соответствующих запросов в адрес ливийских властей не направлялось, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре".

"У России таких планов нет. Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось", — сказал посол в эфире египетского телеканала TEN, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.
В феврале Башага заявил, что власти в Триполи "не возражали бы" против строительства американской базы в Ливии для сдерживания России. В июне турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на военные источники сообщила, что Турция готовится к созданию двух постоянных баз на территории Ливии.
Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявлял, что Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии, военного решения там нет.
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Комментарии
Политика , Войска , Михаил Богданов , Георгий Борисенко , МИД , Bloomberg , Египет , Ливия , Москва
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