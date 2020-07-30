Российский посол согласовал встречу в МИД Белоруссии 

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«Согласована встреча (посла РФ) в МИД Белоруссии в первой половине дня», — сказал глава российской дипмиссии, передает ТАСС.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.