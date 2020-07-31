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Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом 

ИА Regnum и ещё 49 1 час назад
Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман РФ с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближним, которые лежат в основе священного Корана», — цитирует Путина пресс-служба.

По его словам, российские мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия страны, а также способствуют укреплению межнационального согласия в обществе.
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Политика , Общество , Эпидемия , Безопасность , После праздников , Владимир Путин
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