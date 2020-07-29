Госдума проверит ряд депутатов на двойное гражданство

"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил сегодня комитету [Василия] Пискарева (по безопасности и противодействию коррупции — прим. ТАСС) и комиссии [Отари] Аршбы (по контролю за достоверностью доходов — прим. ТАСС) запросить информацию у Центризбиркома о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы", — написала она.