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В Госдуме проверят депутатов на наличие иностранного гражданства 

ТАСС и ещё 6 50 минут назад
Госдума проверит ряд депутатов на двойное гражданство
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции вместе с комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики проверит ряд депутатов на наличие у них иностранного гражданства, сообщила в среду советник спикера Думы по СМИ Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале.

"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил сегодня комитету [Василия] Пискарева (по безопасности и противодействию коррупции — прим. ТАСС) и комиссии [Отари] Аршбы (по контролю за достоверностью доходов — прим. ТАСС) запросить информацию у Центризбиркома о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы", — написала она.

С такой просьбой обратился депутат от КПРФ Денис Парфенов.
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Политика , Денис Парфенов , Вячеслав Володин , Госдума , КПРФ , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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