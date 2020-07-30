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Россия предрекла Германии выигрыш от вывода войск США 

Lenta.ru и ещё 43 35 минут назад
Россия предрекла Германии выигрыш от вывода войск США
Фото: Michaela Rehle / Reuters
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предрек преимущества для Германии после вывода части американских войск из страны. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
По его словам, вывод военных скажется на безопасности ФРГ, политически Берлин, вероятно, даже останется в выигрыше. «Германии ничего не угрожает», — заметил Ульянов.
Он отметил, что решение администрации США о передислокации части войск может повлиять только на экономическую ситуацию в районах, которые расположены вокруг американских военных баз.
Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России. По его словам, Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергию.
29 июля министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Пентагон выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию. Из перемещаемых военных около 5,6 тысячи отправятся в другие страны НАТО, а еще 6,4 тысячи вернутся в США и будут находиться в Европе на ротационной основе. Они будут нести службу в том числе на востоке и в районе Черного моря с целью сдерживания России.
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Политика , Армия , В мире , Марк Эспер , Михаил Ульянов , Дональд Трамп , Пентагон , Администрация США , НАТО , Вена , Германия , США
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