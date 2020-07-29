Дегтярев принял участие в совещании Путина

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В мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференции, участвовала большая часть губернаторского корпуса и полпреды президента в федеральных округах. Среди участников совещания был и Дегтярев.

Дегтярев был назначен Путиным на должность врио губернатора Хабаровского края 20 июля.