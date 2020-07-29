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Дегтярев впервые принял участие в совещании Путина в новой должности 

РИА Новости 2 часа назад
Дегтярев принял участие в совещании Путина
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в совещании президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России и о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, список участников совещания опубликован на сайте Кремля.
На совещании с докладами выступили вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, столичный градоначальник Сергей Собянин.
В мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференции, участвовала большая часть губернаторского корпуса и полпреды президента в федеральных округах. Среди участников совещания был и Дегтярев.
Дегтярев был назначен Путиным на должность врио губернатора Хабаровского края 20 июля.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Комментарии
Политика , Михаил Дегтярев , Анна Попова , Татьяна Голикова , Сергей Собянин , Сергей Фургал , Михаил Мурашко , Владимир Путин , СИЗО "Лефортово" , Роспотребнадзор , Хабаровский Край
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