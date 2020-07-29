Запасы питьевой и промышленной воды в Крыму на исходе. Тем временем на юге России проходят учения «Кавказ — 2020», и Украина забеспокоилась, что под видом маневров российские силы могу атаковать Херсонскую область. Однако у России есть другие решения проблемы с крымской водой, пусть пока и локальные.

На Украине растет беспокойство в связи с масштабными учениями российской армии «Кавказ — 2020», которые начались в июне и должны перейти в горячую фазу в конце сентября.

Учения проходят на юге России, четыре года назад «Кавказ — 2016» уже проводился отчасти в аннексированном Россией Крыму. В этот раз, видимо, будет так же. В связи с этим представители США, бывший посол Уильям Тейлор, а также официальные украинские лица указывают на возможность военного нападения.

Проблема с водой в Крыму обостряется

«Любые учения на границе могут быстро превратиться в нападение», — заявили в украинском МИД.

Среди возможных причин заместитель министра иностранных дел Василий Бондарь назвал внутриполитическую нестабильность в России, в также нерешенный вопрос с водоснабжением Крыма. «Я не исключаю этого» — ответил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа на вопрос, может ли Россия в ближайшее время напасть на южноукраинскую Херсонскую область именно из-за больших проблем с водоснабжением на полуострове.

Позднее эти высказывания были несколько скорректированы. Но в Одессе, где после аннексии Крыма в 2014 году размещается украинский флот, всерьез воспринимают возможность обострения ситуации. Эта настороженность действительно связана с проблемой водоснабжения, которая за последние два года еще более обострилась из-за очень сильной засухи. До аннексии полуостров на 85% снабжался водой из построенного еще в советское время Северо-Крымского канала. После аннексии Киев перекрыл канал, прекратив поставки воды в Крым.

Решение не просматривается

В других сферах Россия относительно быстро нашла решения, чтобы минимизировать зависимость полуострова от Украины. Проблемы с электроснабжением были решены при помощи подводного кабеля, так называемого «энергетического моста» из российской Кубани. Логистические трудности урегулировались строительством Керченского моста, а также расширением аэропорта в столице Крыма Симферополе. Но для достаточного водоснабжения Крыма решение не просматривается.

Засуха в Крыму

Крым относится к регионам Европы с минимальными собственными водными резервами, из-за чего в свое время возникла необходимость в строительстве Северо-Крымского канала. 2020 год стал одним из самых засушливых в истории полуострова, так мало воды в последний раз было 25 лет назад. Питьевой воды пока хватает, но местные власти уже призвали население к экономии. Большие проблемы наблюдаются в сельскохозяйственных регионах на северо-востоке Крыма, куда ранее вода поступала исключительно из Северо-Крымского канала.

Только локальные решения

Для снижения остроты ситуации после аннексии Крыма в обнаруженных еще в советское время местах были построены три скважины, откуда подается вода в Северо-Крымский канал. Одновременно сельское хозяйство на месте приспосабливается и переходит на так называемое капельное орошение, которое используется в засушливых странах для экономии воды. Однако особо успешными такие попытки пока не стали. В других проблемных районах пытаются пополнить водные резервы из естественных сточных резервуаров, а также из подземных источников.

В любом случае речь идет о локальных, а не фундаментальных решениях. Глобально ситуацию можно было бы изменить, построив водопровод из Кубани на юге России или из Ростовской области. Однако такой проект не просто дорогостоящий — в обоих регионах просто нет достаточного количества воды.

«Деньги не проблема. Но мы заберем эту воду у людей, у которых ее и так недостаточно», — объяснил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

Другая идея — очень дорогостоящее строительство опреснительной установки в Керчи на востоке Крыма.

Россия должна вести переговоры с Киевом

Это будет означать, что Россия в средне— и долгосрочной перспективе должна будет начать переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды. То, что Россия в последнее время на переговорах по войне на востоке Украины снова ужесточает тон и требует от Киева конкретных предложений по особому статусу для регионов Донбасса, расценивается также как повышение ставок, что касается проблемы водоснабжения в Крыму. Но украинский президент Владимир Зеленский не хочет идти на компромиссы. «Я против», — цитирует депутат президентской партии в парламенте Богдан Яременко позицию своего руководителя.

Означает ли это, что военный конфликт действительно неизбежен? Строительство опреснительной установки в Керчи стоимостью около 600 миллионов евро все же дешевле, чем война, лаконично ответили в Крыму. Но если в последующие годы будет такая же засуха, Москве придется искать постоянное решение проблемы. К этому Киев хотел бы подготовиться уже сейчас.

Mitteldeutscher Rundfunk, Германия