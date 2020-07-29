Путин проведет совещание по эпидемиологической ситуации

"Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике", — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.