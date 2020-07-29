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Путин соберет большое совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Путин проведет совещание по эпидемиологической ситуации
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и о готовности системы здравоохранения противостоять различным заболеваниям в осенне-зимний период.

"Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике", — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин сам выступит с докладом, а также заслушает сообщения вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба и мэра Москвы Сергея Собянина.
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Политика , Другое , Анна Попова , Татьяна Голикова , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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