Европа не может защитить «Северный поток-2» от мести США

Министр иностранных дел Германии заявил, что европейская энергетическая политика осуществляется в Европе, а не в Вашингтоне. Однако по мнению экспертов, ни Берлин, ни Брюссель не имеют рычагов для ответа на угрозы США относительно строительства «Северного потока-2». Тем временем США усиливают давление на компании, участвующие в проекте.

Американская администрация усилила давление на немецкие и европейские компании, участвующие в строительстве трубопровода «Северный поток-2», который должен увеличить поставки природного газа из России на территорию Германии.

В воскресенье немецкая газета Die Welt сообщила, что в последние дни официальные лица США звонят подрядчикам, работающим над российским проектом, чтобы предупредить их о долгосрочных негативных последствиях сотрудничества с Москвой

По данным газеты, представители компаний получили такие предупреждения приблизительно от 12 сотрудников администрации Трампа, Государственного департамента , а также Министерств финансов и энергетики США.

Как отмечает газета, эти чиновники в дружелюбной манере дали понять подрядчикам, что заинтересованы не допустить завершение строительства трубопровода, поскольку он представляет большую угрозу для их страны. На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео объявил, что европейские инвесторы, участвующие в проекте «Северный поток-2», рискуют навлечь на себя американские санкции.

Явным образом угрожая этим компаниям, Помпео заявил, что его страна не потерпит происходящее и может полностью вытеснить их с американского рынка и запретить их сотрудникам въезд в Соединенные Штаты в будущем.

«Убирайтесь сейчас или вы идете на риск», — высказался госсекретарь.

Как отметила немецкая газета Neue Tsucher Zeitung, очевидно, что внешняя политика Америки основывается на подчинении. Возможно, сейчас страна не будет вводить санкции, но она без каких-либо колебаний сделает это в любой подходящий момент.

По мнению некоторых немецких экспертов, действия американской администрации можно рассматривать исключительно как часть кампании в преддверии президентских выборов, и именно это вызывает недовольство Германии. Так, ранее министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что европейская энергетическая политика осуществляется в Европе, а не в Вашингтоне. По его словам, американская администрация игнорирует права и суверенитет Европы при принятии решений касательно того, откуда и как импортировать энергетические ресурсы.

В понедельник немецкие газеты Rheinische Post и General-Anzeiger опубликовали интервью немецкого министра. Как убежден Маас, это иллюзия, что поражение Трампа на президентских выборах может привести к коренным изменениям в американской внешней политике. В то же время, по его словам, европейцы и американцы нужны друг другу, несмотря на все разногласия.

В Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность в связи с растущими угрозами со стороны США о введении санкций против европейских компаний. Он раскритиковал попытки третьей страны помешать работе компаний, ведущих законный бизнес в странах Европейского союза.

По мнению экспертов в области европейско-американских отношений, Берлин и Брюссель не имеют никаких рычагов для ответа на эти угрозы. Если компании, строящие газопровод, захотят уйти, опасаясь возможных санкций, никто не сможет заставить их продолжить работу, поскольку ни Германия, ни Европейский союз не могут защитить эти компании от американской мести.

Отвечая на вопрос газеты Die Welt, немецкая энергетическая компания Uniper выразила сожаление, что Соединенные Штаты продолжают прилагать все усилия для прекращения работы над инфраструктурным проектом, имеющим большое значение для энергетической безопасности Европы. Компания назвала американские усилия явным наступлением на европейский суверенитет.

Министерство иностранных дел Германии поддерживает связь с подрядчиками, занимающимися строительством трубопровода. Ему известно, что американская сторона ведет переговоры с компаниями, участвующими в реализации проекта.

«Возникает новая печальная реальность, когда США без консультаций с федеральным правительством грозят немецким компаниям санкциями», — поделился мнением Михаэль Хармс, руководитель Восточного комитета немецкой экономики.

Как известно, Германия покрывает около половины своих потребностей в природном газе за счет импорта из России, и «Северный поток-2» увеличит объем поставок российского газа вдвое. В отличие от других стран Европейского союза, в Германии нет терминалов по приему СПГ.

Al Araby (Великобритания)