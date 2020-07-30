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Пресс-секретарь Лукашенко заявила о снижении его рейтинга из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 6 19 часов назад
Пресс-секретарь Лукашенко заявила о снижении его рейтинга из-за коронавируса
Фото: Lenta.ru
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что его рейтинг снизился весной на фоне ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее мнению, это было связано с непопулярными мерами, однако Эйсмонт подчеркнула, что на рейтинг также «сильно влияли информационные потоки, то, что писали в интернете, чтобы раскачать ситуацию».
Пресс-секретарь отметила, что принимать решения на фоне пандемии Лукашенко было нелегко. «В нашей стране так выстроена система власти, что фактически за все несет ответственность один человек, и кто это, мы понимаем. И взять на себя ответственность пренебречь интересами и тем более здоровьем людей никто никогда в жизни не решился бы», — заявила она.
Эйсмонт считает, что ситуация с коронавирусом выравнивается по всему миру, однако белорусские власти «продолжают идти спокойным путем, стуча по дереву».
По последним данным, в Белоруссии с начала пандемии было выявлено более 67 тысяч случаев коронавируса. Умерли 548 пациентов, выздоровели свыше 60 тысяч. В стране не вводили жестких карантинных ограничений. Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами и называл ситуацию вокруг коронавируса в мире психозом. Он настаивал, что Белоруссия выбрала правильный путь борьбы с пандемией, страна работает и «хоть как-то дышит».
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Политика , СНГ , Ситуация в мире , Наталья Эйсмонт
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