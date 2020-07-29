Российские дипломаты получили от МИД Украины ноту в связи с военно-морским парадом в Чёрном море и вернули её украинским коллегам без рассмотрения. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на представителя МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что Россия как суверенное государство вправе организовывать парады и иные празднования на своей территории по своему усмотрению, не согласовывая их с иностранными государствами.

Парады в Севастополе, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Владивостоке и других городах, а также у базы в сирийском Тартусе, прошли 26 июля по случаю Дня ВМФ России.