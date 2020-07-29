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Двоюродный племянник Путина рассказал о планах на президентские выборы 

News.ru 2 часа назад
Племянник Путина раскрыл планы на выборы президента
Фото: Яна Задорожная/wikipedia
Российский предприниматель, лидер партии «Народ против коррупции» Роман Путин в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, планирует ли он баллотироваться в президенты России.

Мы пока это не обсуждаем. Пока такой вопрос не стоит на повестке дня. У нас есть действующий президент, и мы готовы работать с ним в команде и поддерживать все его начинания, — сообщил он.

Путин также поделился планами партии на ближайшие пять лет.

Наши многие депутаты немножечко не осознают реалии, с которыми сталкивается простой человек, бизнесмен. И, соответственно, у нас есть, как у бизнесменов, своё видение, что необходимо подкорректировать в нашем законодательстве, чтобы бизнес-среда, среда для жизни человека были наиболее комфортными. И на эти пять лет мы хотели бы войти в Госдуму и реально влиять на законодательную деятельность именно со своих позиций, — рассказал собеседник NEWS.ru.

Двоюродный племянник президента в июле 2020 года возглавил партию «Народ против коррупции», которая была создана ещё в 2014 году.
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Политика , Госдума
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