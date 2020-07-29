Племянник Путина раскрыл планы на выборы президента

Наши многие депутаты немножечко не осознают реалии, с которыми сталкивается простой человек, бизнесмен. И, соответственно, у нас есть, как у бизнесменов, своё видение, что необходимо подкорректировать в нашем законодательстве, чтобы бизнес-среда, среда для жизни человека были наиболее комфортными. И на эти пять лет мы хотели бы войти в Госдуму и реально влиять на законодательную деятельность именно со своих позиций, — рассказал собеседник NEWS.ru.