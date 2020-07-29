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Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Пушков оценил расширение санкций против Украины
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter внесение в Госдуму законопроекта, который предлагает расширить применение экономических санкций.
Законопроект, предложенный правительством, позволит распространять санкции на компанию, если иностранные физические и юридические лица, уже находящиеся под экономическими ограничениями, имеют в ней долю более 25 процентов.

"Расширение Россией инструментария экономических санкций является оправданным и необходимым", — написал Пушков.

По его словам, санкции стали важным инструментом внешней политики Запада, также ими широко пользуется Украина.

"Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности", — выразил мнение сенатор.

Действие предложенных мер предлагается распространить на ограничения, которые вводятся в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России с 22 октября 2018 года. Решение по таким санкциям принимает российский президент по предложениям Совбеза.
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Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Алексей Пушков , Госдума
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