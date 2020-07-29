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Дегтярев дал оценку ситуации в Хабаровске 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске
Фото: РИА Новости
Врио губернатора сообщил, что после того, как он начал общаться с жителями, даже самые, по его словам, агрессивные митингующие начали ему верить.
Ситуация с несанкционированными акциями в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вселяет «осторожный оптимизм». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев.

«Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого — время покажет», — сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Дегтярев сообщил, что после того, как он начал общаться с жителями, даже самые, по его словам, агрессивные митингующие начали ему верить. Врио заявил — он будет продолжать работу с хабаровчанами через чиновников и партии, а также народный совет, в который войдут лидеры общественного мнения.
Помимо этого, Дегтярев признался, что не ожидал назначения на пост.

«География назначения ни с кем не обсуждалась, ни со мной, ни с кем другим в партии», — сказал он.

Напомним, что 9 июля в Хабаровске был задержан Сергей Фургал. Теперь уже бывшего губернатора края (от должности в связи с утратой доверия его отстранил Владимир Путин) подозревается в причастности к заказным убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам Фургал вину отрицает.
В поддержку чиновника с 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные акции. Они продолжились и после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
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Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , Газета "Коммерсантъ" , Хабаровский Край
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