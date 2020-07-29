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Дегтярев сообщил о формальной отставке правительства Хабаровского края 

Lenta.ru 22 минуты назад
«Правительство Хабаровска формально в отставке»
Фото: РИА Новости
Правительства Хабаровского края формально находится в отставке. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью изданию «Коммерсант».
Дегтярев пояснил, что такая ситуация сложилась после выхода соответствующего указа, и все министры на данный момент формально являются исполняющими обязанности.

«Однако я попросил всех остаться, со многими встречаюсь в день по два-три раза», — сказал он.

На вопрос, останется ли в правительстве команда его предшественника — бывшего губернатора края Сергея Фургала, уволенного в связи с утратой доверия — Дегтярев ответил, что все зависит от самих чиновников. В качестве примера он привел руководителя аппарата Владимира Хлапова и первого зампреда правительства Юрия Золочевского, которые написали заявления об увольнении по собственному желанию. Врио заверил, что не уговаривал их уходить со своих постов.
Кроме того, Дегтярев предположил, что к увольнению склоняются и многие другие министры.

«Я вижу — опасаются, что не выдержат темп и требования, которые я выдвигаю», — заявил он.

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Политика , Сергей Фургал , Хабаровский Край
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