«Правительство Хабаровска формально в отставке»

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Правительства Хабаровского края формально находится в отставке. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью изданию «Коммерсант».

Дегтярев пояснил, что такая ситуация сложилась после выхода соответствующего указа, и все министры на данный момент формально являются исполняющими обязанности.

«Однако я попросил всех остаться, со многими встречаюсь в день по два-три раза», — сказал он.

На вопрос, останется ли в правительстве команда его предшественника — бывшего губернатора края Сергея Фургала , уволенного в связи с утратой доверия — Дегтярев ответил, что все зависит от самих чиновников. В качестве примера он привел руководителя аппарата Владимира Хлапова и первого зампреда правительства Юрия Золочевского, которые написали заявления об увольнении по собственному желанию. Врио заверил, что не уговаривал их уходить со своих постов.

Кроме того, Дегтярев предположил, что к увольнению склоняются и многие другие министры.