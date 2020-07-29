Дегтярев приказал вернуть пропавший памятник Ми-1

Судьбой вертолёта глава региона заинтересовался перед поездкой в Комсомольск-на-Амуре . Он спросил у представителей компании «Ютэйр», что случилось с машиной. На пропажу вертолёта Дегтярёву, в свою очередь, пожаловались ветераны авиации, говорится в Instagram врио губернатора.

Легендарная машина, пионер авиации, много лет стояла перед зданием аэропорта.

Необходимо вернуть вертолёт на прежнее место, это символ героического прошлого нашей авиации для множества людей. Надеюсь, мне не придется поднимать этот вопрос на уровень руководства «Ютэйр» и вы справитесь своими силами. Приглашайте на открытие стелы, — обратился Дегтярёв к представителям авиакомпании.

В ответ владельцы авиалинии пообещали вернуть вертолёт на прежнее место. Правоохранители начали проверку по факту пропажи вертолёта ещё в марте этого года. Сообщалось, что машину якобы хотят отправить в музей авиации в Тюмени, но она не поместилась в поезд. После этого о судьбе вертолёта ничего не было слышно.