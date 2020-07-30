МИД призвал США отказаться от санкций против Венесуэлы

"Необходимо, чтобы Вашингтон полностью отказался от своей политики односторонних запретительных мер по блокировке внешнеэкономической деятельности Каракаса и дал правительству Венесуэлы беспрепятственно приобретать медикаменты и товары первой необходимости. Только после этого венесуэльский народ сможет эффективно противостоять пандемии", — заявил Зайцев на брифинге в четверг.

США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.