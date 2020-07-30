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МИД призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
МИД призвал США отказаться от санкций против Венесуэлы
Фото: РИА Новости
Вашингтон должен отказаться от односторонних санкций, блокирующих внешнеэкономическую деятельность Венесуэлы, заявил заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.

"Необходимо, чтобы Вашингтон полностью отказался от своей политики односторонних запретительных мер по блокировке внешнеэкономической деятельности Каракаса и дал правительству Венесуэлы беспрепятственно приобретать медикаменты и товары первой необходимости. Только после этого венесуэльский народ сможет эффективно противостоять пандемии", — заявил Зайцев на брифинге в четверг.

США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
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Комментарии
Политика , США , Санкции КНДР , США и КНДР , Санкции США , Алексей Зайцев , МИД , Венесуэла
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