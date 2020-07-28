Кадыров-пулеметчик «появился» в Белом доме

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На кадрах актеры, изображающие Помпео и американского лидера Дональда Трампа , обсуждают санкции против «злейшего врага» Кадырова, чтобы «поднять рейтинг президента США». В этот момент в Белый дом врывается актер, играющий главу Чечни, с пулеметами в руках. Он предлагает Помпео и Трампу «выйти пообщаться», на что они отвечают: «Ахмат — сила» (Кадыров заявлял, что этот лозунг — общее название спортивного, политического, молодежного и экономического движения — прим. «Ленты.ру»).

Госдепартамент США 20 июля объявил о введении санкций против Кадырова, его жены и двух дочерей из-за обвинений в нарушениях прав человека в республике. В ответ глава Чечни опубликовал фотографию с ручными пулеметами. Позже Кадыров объяснил, что пулеметы, с которыми он запечатлен на фотографии, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно требованиям инструкции. Глава Чечни посоветовал всем не волноваться и не переживать, так как оружие законное, а специалисты — «лучшие пехотинцы».

Кадыров также назвал сотрудников Госдепа слабаками и предложил ввести санкции в отношении других его 12 детей.