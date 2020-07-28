Чемезов рассказал Путину про контракт на С-400 

Корпорация «Ростех» отрабатывает возможную вторую часть поставки Турции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, рассказал генеральный директор корпорации Сергей Чемезов.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Россия поставила Турции первые комплексы. Сегодня Чемезов представил президенту России Владимиру Путину отчет о деятельности «Ростеха» за 2019 год. В ходе него он сообщил, что поставка Турции С-400 была осуществлена досрочно.
«Это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО. Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки», — добавил генеральный директор корпорации.
В июне сенатор США Джон Тьюн предложил властям Соединенных Штатов Америки выкупить С-400 у Турции. Бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш назвал это предложение очень странным и очень смешным.
В середине июля в Министерстве обороны России сообщили, что до конца года дивизия, которая защищает Урал и Поволжье, получит на вооружение два полка С-400.