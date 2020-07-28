Губернатор объяснил невозможность снизить себе зарплату

Орлов пояснил, что от размера его зарплаты зависит оплата труда всех подчиненных.

«Сергей Иванович Фургал понизил зарплату губернатора с какой-то большой очень суммы типа миллиона рублей до 400 тысяч рублей. (…) У меня зарплата 200 тысяч, я не могу ее опустить», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что не может пойти на такие меры не из-за того, что ему не хватает денег, а из-за необходимости в этом случае урезать размер оплаты труда всем подчиненным. «Здесь вопрос, сможем ли мы за относительно невысокую зарплату набрать людей компетентных», — добавил он.

По его словам, дорогих автомобилей в правительственном автопарке нет, а два черных джипа Land Cruisere были куплены его товарищами. «Мы более чем скромно себя ведем в этой части. Здесь стесняться и бояться нам нечего», — заключил Орлов.