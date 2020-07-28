Экс-президент Украины Кучма прекратил участие в контактной группе 

Бывший президент Украины Леонид Кучма , представлявший Украину на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске , прекратил своё участие в работе группы. Об этом сообщил 28 июля офис президента Украины.

Кучму поблагодарил действующий президент Украины Владимир Зеленский

«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был сверхважным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем», — сказано в сообщении.

В свою очередь Кучма отметил, что за прошедший год работа ТКГ существенно продвинулась, были совершены важные шаги и достигнуты некоторые договорённости. Экс-президент Украины изъявил желание и дальше делиться опытом, если потребуется.

Как сообщало ИА REGNUM, Кучма возглавил украинскую делегацию в ТКГ во второй раз в начале июня 2019 года.

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