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В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске 

RT на русском и ещё 3 20 минут назад
Кремль оценил работу полиции на акциях в Хабаровске
Фото: ТАСС
Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что речь идёт о беспрецедентном случае — «ещё ни разу руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению, к убийству».
По его словам, этим можно объяснить и действия по задержанию экс-губернатора Сергея Фургала, и назначение врио главы региона Михаила Дегтярёва, и «эмоциональную реакцию» местных жителей.

«Очевидно, что правоохранительные органы действуют весьма корректно в этой ситуации с учётом специфики региона, с учётом особенностей той ситуации», — сказал Песков журналистам.

Ранее Дегтярёв заявил, что к несогласованным митингам присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
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Политика , Михаил Дегтярев , Дмитрий Песков , Сергей Фургал , МВД , Хабаровск
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