27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В первой половине июля Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) сообщило о разработке схемы его поэтапного возобновления.

24 июля власти объявили о восстановлении с 1 августа авиасообщения с Турцией, Танзанией и Великобританией. Сегодня собеседник, близкий к российским авиавластям, сообщил ТАСС, что на следующем этапе Россия может возобновить авиасообщение с Мальдивами и Южной Кореей.

Ранее собеседник в делегации одной из стран Европейского союза (ЕС) в Совете ЕС сообщил агентству, что Россия по меньшей мере до середины августа не будет включена в список стран, с которыми государства ЕС могут открыть границы. Он объяснил это недостаточно хорошей статистикой заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 818,1 тысячи человек.