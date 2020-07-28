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Россия откроет авиасообщение еще с двумя странами 

Артём Кульша 6 минут назад
Россия может вскоре возобновить авиасообщение с Мальдивами и Южной Кореей. Об этом сообщает ТАСС.
27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В первой половине июля Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) сообщило о разработке схемы его поэтапного возобновления.
ЕС исключил россиян из "белого списка"
24 июля власти объявили о восстановлении с 1 августа авиасообщения с Турцией, Танзанией и Великобританией. Сегодня собеседник, близкий к российским авиавластям, сообщил ТАСС, что на следующем этапе Россия может возобновить авиасообщение с Мальдивами и Южной Кореей.
Ранее собеседник в делегации одной из стран Европейского союза (ЕС) в Совете ЕС сообщил агентству, что Россия по меньшей мере до середины августа не будет включена в список стран, с которыми государства ЕС могут открыть границы. Он объяснил это недостаточно хорошей статистикой заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.
Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 818,1 тысячи человек.
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Политика , Видео , ЕС , Росавиация , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Южная Корея , Мальдивы
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