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В Госдуме ответили на протест Киева из-за военно-морского парада в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
«День ВМФ напоминает им о несбывшихся планах»
Фото: ТАСС
Очередная нота протеста от украинского МИД в связи с проведением военно-морского парада в Крыму уже воспринимается как своего рода поздравление, заявил депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик.

«В ежегодном праздновании Дня флота в Севастополе есть ряд обязательных составляющих: приветственное слово командующего Черноморского флота, водно-спортивный праздник, салют и, конечно же, нота протеста от украинского МИД, своего рода поздравление от официального Киева. Если говорить серьезно, то мы видим, как корежит западных кураторов Украины от того, что в севастопольских бухтах реет Андреевский флаг», — сказал РИА «Новости» Белик.

По его словам, много лет западные кураторы Украины хотели видеть в городе-герое Севастополе корабли НАТО. «И каждый раз День ВМФ напоминает им о несбывшихся планах», — подчеркнул депутат.
Парад в Севастополе привел к скандалу
Напомним, в Севастополе 26 июля состоялся парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвященные Дню ВМФ России. Жителям и гостям города показали первый в России боевой катер с женским экипажем, а также старейшее судно флота «Коммуна».
После этого министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста посольству России из-за проведения парада «без согласования с украинской стороной» и «нарушения норм международного права».
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Комментарии 1
Политика , Армия , Войска , Конфликты , Украина , Дмитрий Белик , МИД , Госдума , НАТО , РИА Новости , Киев , Республика Крым , Севастополь
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