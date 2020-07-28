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Опубликовано видео Дегтярева о митингах в Хабаровском крае 

Алевтина Жаркова 16 минут назад
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев записал новое обращение к жителям региона. Политик призвал всех оставаться и заниматься своими делами, а также помогать близким и беречь друг друга.
Кроме того, Дегтярев рассказал, что на несанкционированной акции, которая проходила в минувшую субботу в Хабаровске, у некоторых участников были изъяты несколько ножей и топор. Последний предмет вызвал у временно назначенного руководителя региона недоумение.
Напомним, Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края президентом Владимиром Путиным 20 июля, поскольку прежний глава региона с 10 июля находится под арестом.
Политика , Видео , Общество , Михаил Дегтярев , Владимир Путин , Хабаровский Край
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