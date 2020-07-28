Опубликовано видео Дегтярева о митингах в Хабаровском крае 

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев записал новое обращение к жителям региона. Политик призвал всех оставаться и заниматься своими делами, а также помогать близким и беречь друг друга.

Кроме того, Дегтярев рассказал, что на несанкционированной акции, которая проходила в минувшую субботу в Хабаровске, у некоторых участников были изъяты несколько ножей и топор. Последний предмет вызвал у временно назначенного руководителя региона недоумение.