9 июля, как сообщал «Рамблер», на тот момент губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство. Некоторое время спустя в Хабаровске начались массовые акции в его поддержку.

20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку и назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, на тот момент депутата Государственной думы . 26 июля Дегтярев встретился с протестующими хабаровчанами.

«Какие митинги? Какие выходы?» — ответил он вчера на вопрос о том, почему не сделал это сразу после назначения.

Врио губернатора объяснил, что занимаемый им пост ко многому обязывает, а после 10 дней, в течение которых его никто не занимал, накопилась стопка документов, требующих подписи, высотой в метр. Он сообщил, что вышел к протестующим сразу после того, как подписал все эти документы. Также Дегтярев рассказал, что поддерживает требование хабаровчан об открытом суде над Фургалом.