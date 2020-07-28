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Дегтярев — Шнурову: «Какие митинги?» 

Артём Кульша и ещё 1 14 минут назад
Дегтярев — Шнурову: «Какие митинги?»
Фото: ТАСС
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с протестующими жителями Хабаровска не сразу после назначения, потому что занимаемая им должность ко многому обязывает. Об этом он сам сообщил в эфире RTVI.
9 июля, как сообщал «Рамблер», на тот момент губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство. Некоторое время спустя в Хабаровске начались массовые акции в его поддержку.
20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку и назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, на тот момент депутата Государственной думы. 26 июля Дегтярев встретился с протестующими хабаровчанами.

«Какие митинги? Какие выходы?» — ответил он вчера на вопрос о том, почему не сделал это сразу после назначения.

Врио губернатора объяснил, что занимаемый им пост ко многому обязывает, а после 10 дней, в течение которых его никто не занимал, накопилась стопка документов, требующих подписи, высотой в метр. Он сообщил, что вышел к протестующим сразу после того, как подписал все эти документы. Также Дегтярев рассказал, что поддерживает требование хабаровчан об открытом суде над Фургалом.
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Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , Госдума , Хабаровский Край
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