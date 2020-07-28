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Дегтярёв рассказал о стопке бумаг, подписанной им после Фургала 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Дегтярев объяснил невыход к митингующим
Фото: ТАСС
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказа о стопке бумаг «высотой с метр», которую ему пришлось подписать после Фургала. Откровения прозвучали в интервью Сергею Шнурову на RTVI.
Бумаги скопились за десять дней отсутствия руководителя региона. Это были постановления, письма, голосования.

Даже военного комиссара мне пришлось срочно согласовать. Десять дней кабинет пустой, никто не ставит подписи. Вот я пришёл и этим занимался. Какие митинги? Какие выходы? Все сделал — стол чистый, — поделился Дегтярёв.

Только после этого глава региона смог, по его словам, выйти к людям на площадь. Дегтярёв добавил, что арест своего предшественника Сергея Фургала он комментировать не может. Но может поддержать требование хабаровчан об открытом суде над народно избранным руководителем области.
Ранее NEWS.ru сообщал, что анонс интервью Сергея Шнурова с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым появился на RTVI. В трёхминутном ролике глава региона комментирует задержание своего предшественника Сергея Фургала и желает ему удачи.
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Комментарии 8
Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Сергей Шнуров , Хабаровский Край
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