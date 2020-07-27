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Путин и Эрдоган обсудили армяно-азербайджанский кризис по телефону 

Газета.Ru и ещё 10 1 час назад
Путин провел переговоры с Эрдоганом
Фото: РИА Новости
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган созвонились, чтобы обсудить ряд вопросов, передает турецкое агентство Anadolu.
По данным агентства, стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, затронули ситуацию в Сирии и Ливии и поговорили про напряженность между Азербайджаном и Арменией.
Ранее политики созванивались в июле и июне. Они разговаривали про ситуацию в Ливии и Сирийском Идлибе, обсудили перспективы возобновления туризма.
12 июля в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался приграничный конфликт. Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.
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Политика , Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Кавказ , Конфликты , Владимир Путин , Министерство обороны , Ливия , Сирия , Турция
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