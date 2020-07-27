Путин провел переговоры с Эрдоганом

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган созвонились, чтобы обсудить ряд вопросов, передает турецкое агентство Anadolu.

По данным агентства, стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, затронули ситуацию в Сирии Ливии и поговорили про напряженность между Азербайджаном и Арменией.

Ранее политики созванивались в июле и июне. Они разговаривали про ситуацию в Ливии и Сирийском Идлибе, обсудили перспективы возобновления туризма.