Путин провел переговоры с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган созвонились, чтобы обсудить ряд вопросов, передает турецкое агентство Anadolu.
По данным агентства, стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, затронули ситуацию в Сирии и Ливии и поговорили про напряженность между Азербайджаном и Арменией.
Ранее политики созванивались в июле и июне. Они разговаривали про ситуацию в Ливии и Сирийском Идлибе, обсудили перспективы возобновления туризма.
12 июля в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался приграничный конфликт. Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.