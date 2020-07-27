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Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии 

ТАСС и ещё 1 31 минуту назад
Путин поговорил с Эрдоганом
Фото: РИА Новости
Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии — канцелярия турецкого лидера.
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Политика , В мире , Ливия , Сирия
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