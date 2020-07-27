Путин поговорил с Эрдоганом

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Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии
ТАСС
и
ещё 1
31 минуту назад
Фото:
РИА Новости
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Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии — канцелярия турецкого лидера.
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