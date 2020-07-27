Медведев: ценность G7 сильно сомнительна

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте» написал, что «ценность G7» в настоящее время «сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов».

Медведев заявил, что «вообще ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов» и добавил, что «никакой возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.