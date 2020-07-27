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Медведев оценил формат G7 

RT на русском и ещё 6 39 минут назад
Медведев: ценность G7 сильно сомнительна
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте» написал, что «ценность G7» в настоящее время «сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов».
Медведев заявил, что «вообще ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов» и добавил, что «никакой возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен».
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT это заявление Мааса.
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Политика , Конфликты , Украина , Дмитрий Медведев , Сергей Цеков , Совет Федерации
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