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«Опять застрянете или заразу привезете»: Жириновский призвал россиян не ездить за границу 

Вероника Полынина 35 минут назад
«Опять застрянете или заразу привезете»
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал россиянам не торопиться с поездками за границу.

«Я не советую никому ехать за рубеж — опять там застрянете, ведь до сих пор высок риск новой волны эпидемии. А те кто проскочат — в Россию привезут заразу», — написал Жириновский в Telegram.

Он отметил, что Франция, Испания и Великобритания «опять начали закрываться» из-за новых вспышек коронавируса.

«Куда нам торопиться?» — добавил Жириновский.

Как ранее сообщал «Рамблер», с 1 августа Россия на взаимной основе возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
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С 1 августа будут возобновлены полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа в курортные турецкие города — Анталию, Бодрум и Даламан.
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Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР
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