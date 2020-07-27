«Опять застрянете или заразу привезете»

«Я не советую никому ехать за рубеж — опять там застрянете, ведь до сих пор высок риск новой волны эпидемии. А те кто проскочат — в Россию привезут заразу», — написал Жириновский в Telegram.

Он отметил, что Франция, Испания и Великобритания «опять начали закрываться» из-за новых вспышек коронавируса.

«Куда нам торопиться?» — добавил Жириновский.

Как ранее сообщал «Рамблер», с 1 августа Россия на взаимной основе возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.

С 1 августа будут возобновлены полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа в курортные турецкие города — Анталию, Бодрум и Даламан.