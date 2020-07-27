Около 700 человек со Шнуровым вышли на акцию в Хабаровске

Люди в понедельник, как и ранее, собрались на площади имени Ленина у здания правительства края, затем проследовали по центральным улицам города. Некоторое время участников акции сопровождал музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров , который прибыл в Хабаровск, чтобы снять фильм о происходящих в городе событиях.

Данными полиции о количестве участников акции ТАСС не располагает, в администрации Хабаровска агентству сообщили, что на площади собралось около 700 человек.