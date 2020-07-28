По словам Дегтярева, оружие было изъято во время акции 25 июля.

«Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на несанкционированную акцию?» — отметил он.

Дегтярев призвал людей «заниматься своими делами», оставаться дома и беречь друг друга. В то же время он заявил, что уважает тех, кто выходит на акции, так как «это абсолютно нормально иметь свое мнение».

Как сообщал «Рамблер», Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста губернатора Сергея Фургала . Оба они члены ЛДПР

Фургал возглавлял регион с 2018 года, а в июле 2020-го его задержали. В Следственном комитете сообщили, что он подозревается в организации убийств и покушений на убийства бизнесменов в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Фургала доставили в Москву и арестовали до 9 сентября, президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Все обвинения Фургал отвергает.

Через несколько дней после задержания губернатора в Хабаровске начались акции в его поддержку.