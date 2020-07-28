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Дегтярев сообщил, что у участников несогласованной акции в Хабаровске изъяли ножи и топор 

ТАСС и ещё 7 27 минут назад
Нож и топор: Дегтярев пожаловался на хабаровчан
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов в субботу изъяли несколько ножей и топор у участников несогласованной акции в поддержку арестованного бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, которая проходила в Хабаровске в субботу. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в прямом эфире в Instagram.

"Я прошу всех беречь друг друга. У нас в субботу на акции несанкционированной правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на несанкционированную акцию? Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга", — сказал Дегтярев.

Он также призвал жителей Хабаровского края соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

"Я с уважением отношусь к тем людям, которые выходят на акции в поддержку Сергея Ивановича Фургала. Это абсолютно нормально — иметь свое мнение, защитить моего однопартийца. Но все-таки лучшая ему помощь будет, если каждый будет работать на своем месте, а я как врио губернатора — продолжать те хорошие дела, которые он наметил, чем я и занимаюсь", — добавил Дегтярев.

В Хабаровском крае несогласованные акции в поддержку Фургала проходят с 11 июля. Они начались после задержания и ареста губернатора, который, по данным следствия, причастен к организации убийств предпринимателей и к покушению на убийство, которые были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
При этом в регионе осложнилась ситуация с распространением коронавируса, что, по оценке Роспотребнадзора, связано с увеличением активности населения: люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания. В Хабаровском крае по данным на понедельник выявлен 7 091 случай заражения новым коронавирусом. За время пандемии 4 246 человек выздоровели, 53 пациента умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней.
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Политика , Общество , Сергей Фургал , Роспотребнадзор , МВД , Хабаровск
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