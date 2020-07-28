Нож и топор: Дегтярев пожаловался на хабаровчан

"Я с уважением отношусь к тем людям, которые выходят на акции в поддержку Сергея Ивановича Фургала. Это абсолютно нормально — иметь свое мнение, защитить моего однопартийца. Но все-таки лучшая ему помощь будет, если каждый будет работать на своем месте, а я как врио губернатора — продолжать те хорошие дела, которые он наметил, чем я и занимаюсь", — добавил Дегтярев.