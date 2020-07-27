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МИД направил ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
МИД направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.
Как пояснил депутат, в нотах подчеркнули, что действия диппредставительств нарушили "положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации".
Посольство США в конце июня вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написало в Facebook, что "чествует флаг гордости ЛГБТИ".
Позднее его на своем здании вывесило и посольство Великобритании.
Комментируя ситуацию, Владимир Путин отметил, что в американской дипмиссии "показали кое-что по поводу того, кто там работает".
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Политика , Видео , Другое , Василий Пискарев , Владимир Путин , МИД , Госдума , Канада , США , Великобритания
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