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Как пояснил депутат, в нотах подчеркнули, что действия диппредставительств нарушили "положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации".

Посольство США в конце июня вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написало в Facebook, что "чествует флаг гордости ЛГБТИ".

Позднее его на своем здании вывесило и посольство Великобритании.