Песков: Россия не стремится присоединиться к G7

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не стремится возродить формат Группы восьми (G8), так как полностью удовлетворена эффективностью формата «Большой двадцатки». Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

«Россия не стремится присоединиться к «семёрке». Более того, в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов как «Большая двадцатка»», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что формат G20 лучше отвечает современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире.

Ранее в интервью одной из немецких газет Хайко Маас отметил, что не видит возможности восстановления Группы восьми (G8) с участием России в связи со сложившейся ситуацией на востоке Украины, а также с воссоединением Крыма с РФ.