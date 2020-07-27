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Россия не стремится присоединиться к G7, заявили в Кремле 

Парламентская газета и ещё 6 1 час назад
Песков: Россия не стремится присоединиться к G7
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не стремится возродить формат Группы восьми (G8), так как полностью удовлетворена эффективностью формата «Большой двадцатки». Об этом в понедельник сообщает ТАСС.
«Россия не стремится присоединиться к «семёрке». Более того, в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов как «Большая двадцатка»», — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что формат G20 лучше отвечает современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире.
Ранее в интервью одной из немецких газет Хайко Маас отметил, что не видит возможности восстановления Группы восьми (G8) с участием России в связи со сложившейся ситуацией на востоке Украины, а также с воссоединением Крыма с РФ.
1 июля президент США Дональд Трамп заявил, что намерен перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны — Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. Он уверен, что «Группа семи» устарела и «не чувствует ситуации в мире».
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Комментарии 2
Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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