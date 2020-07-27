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ЦИК предлагает провести онлайн-голосование на довыборах в Госдуму в двух областях 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
ЦИК выступил с инициативой по довыборам в Госдуму
Фото: ТАСС
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что Курская и Ярославская области применят технологию дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы в сентябре.
"Мы приняли совместное решение — и ЦИК, и Минцифры, и Ростелеком — попытаться продолжить в этом направлении работу по организации использования дистанционного электронного голосования. У нас довыборы депутатов Госдумы в четырех округах, у нас большие выборы заксобраний регионов и высших должностных лиц", — сказал Булаев на заседании ЦИК в понедельник.
По его словам, в комиссии решили, что "было бы неплохо попробовать новое направление — довыборы в Госдуму". "Чтобы задача была точно решена, взяли два округа, в которых нет иных больших выборов, это Курская и Ярославская области. Мы хотим отработать новые направления, новую программу и положить начало созданию нового программно-технического комплекса", — добавил зампред ЦИК.
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Комментарии 1
Политика , Николай Булаев , Госдума , Ростелеком , Центризбирком России
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