ЦИК выступил с инициативой по довыборам в Госдуму

"Мы приняли совместное решение — и ЦИК, и Минцифры, и Ростелеком — попытаться продолжить в этом направлении работу по организации использования дистанционного электронного голосования. У нас довыборы депутатов Госдумы в четырех округах, у нас большие выборы заксобраний регионов и высших должностных лиц", — сказал Булаев на заседании ЦИК в понедельник.

По его словам, в комиссии решили, что "было бы неплохо попробовать новое направление — довыборы в Госдуму". "Чтобы задача была точно решена, взяли два округа, в которых нет иных больших выборов, это Курская и Ярославская области. Мы хотим отработать новые направления, новую программу и положить начало созданию нового программно-технического комплекса", — добавил зампред ЦИК.