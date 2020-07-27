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«Рубль ушел — расстаемся»: Дегтярев пригрозил чиновникам 

Мария Иванова и ещё 7 13 минут назад
Исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал, что будет увольнять местных министров, если они не справятся с выделенными из бюджета деньгами. Об этом сообщает ТАСС.
«Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет — расстаемся. Так будем работать теперь», — заявил Дегтярев.
Он поручил свести воедино все инвестиционные программы края и предоставить ему список объектов, куда необходимо направить средства. И.о. губернатора подчеркнул, что планирует учитывать мнение местных жителей при принятии решений.
«Люди должны понимать, где и что мы строим», — объяснил он.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что правительство поможет Дегтяреву. Власти договорятся о мерах поддержки, которые необходимы региону.
В июне Хабаровский край получил из федерального бюджета 1,7 миллиарда рублей на компенсацию снижения доходов. Второй транш — в 1,3 миллиарда рублей — регион получит в ближайшее время.
Как сообщал «Рамблер», Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста губернатора Сергея Фургала. Оба они члены ЛДПР.
Фургал возглавлял регион с 2018 года, а в июле 2020-го его задержали. В Следственном комитете сообщили, что он подозревается в организации убийств и покушений на убийства бизнесменов в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Фургала доставили в Москву и арестовали до 9 сентября, президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Все обвинения Фургал отвергает.
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Михаил Мишустин , Владимир Путин , ЛДПР , СКР , Хабаровский Край
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