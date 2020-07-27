«Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет — расстаемся. Так будем работать теперь», — заявил Дегтярев.

Он поручил свести воедино все инвестиционные программы края и предоставить ему список объектов, куда необходимо направить средства. И.о. губернатора подчеркнул, что планирует учитывать мнение местных жителей при принятии решений.

«Люди должны понимать, где и что мы строим», — объяснил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что правительство поможет Дегтяреву. Власти договорятся о мерах поддержки, которые необходимы региону.

В июне Хабаровский край получил из федерального бюджета 1,7 миллиарда рублей на компенсацию снижения доходов. Второй транш — в 1,3 миллиарда рублей — регион получит в ближайшее время.

Как сообщал «Рамблер», Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста губернатора Сергея Фургала . Оба они члены ЛДПР

Фургал возглавлял регион с 2018 года, а в июле 2020-го его задержали. В Следственном комитете сообщили, что он подозревается в организации убийств и покушений на убийства бизнесменов в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.