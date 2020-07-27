«Во имя благополучия»: как Белоруссия выходила из СССР

27 июля 1990 года Белоруссия вслед за семью другими республиками СССР приняла декларацию о государственном суверенитете. Большое влияние на местный Верховный Совет оказал курс на независимость, взятый чуть ранее новым российским руководством. При этом выходить из состава СССР в 1990 году БССР, если верить участникам событий, вовсе не собиралась. Согласно статье 3 декларации, суверенитет утверждался во имя «свободного развития и благополучия, достойной жизни каждого гражданина республики».

27 июля 1990 года Верховный Совет Белорусской ССР принял декларацию «О государственном суверенитете Республики Беларусь». Документ провозглашал самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее территорий, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях. Заявлялось о решимости создать правовое государство.

В первой статье декларации говорилось, что БССР является суверенной державой, которая установлена на основе осуществления белорусской нацией ее неотъемлемого права на самоопределение, государственности белорусского языка, верховенства народа в определении своей судьбы. Также отмечалось, что неотъемлемые права БССР как суверенной державы реализуются в соответствии с общепризнанными нормами международного права. БССР охраняет и защищает национальную государственность белорусского народа.

Исключительное право выступать от имени всего белорусского народа, согласно статье 2, предоставлялось Верховному Совету БССР.

«Государственный суверенитет Республики Беларусь утверждается во имя высшей цели — свободного развития и благополучия, достойной жизни каждого гражданина республики на основе обеспечения прав личности в соответствии с конституцией Республики Беларусь и ее международными обязательствами», — гласила статья 3.

Никакие воинские формирования других стран, их военные базы не могли размещаться на территории БССР без согласия Верховного Совета. Ставилась цель сделать республику безъядерной зоной и нейтральным государством. Создавался Национальный банк. Выдвигалось требование о получении полной компенсации от СССР за катастрофу на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, в статье 9 подчеркивалась самостоятельность БССР в решении культурного и духовного развития белорусской нации, в создании собственной системы информации, образования и воспитания.

«Республика Беларусь обеспечивает функционирование белорусского языка во всех сферах общественной жизни, сохранение национальных традиций и исторической символики», — указывалось в документе за подписью председателя Верховного Совета Белорусской ССР Николая Дементея.

Процесс выхода Белоруссии из состава СССР развивался поступательно. Катализатором для республиканских властей послужила декларация «О государственном суверенитете РСФСР», принятая 1-м Съездом народных депутатов 12 июня 1990 года. Под впечатлением от действий российского руководства во главе с Борисом Ельциным белорусы 20 июня подписали постановление о подготовке собственной декларации. Помимо России, аналогичные декларации о суверенитете к тому времени приняли Эстония, Латвия, Литвы, Грузия, Молдавия и Украина.

23 июля проект белорусской декларации был представлен и находился на утверждении по статьям и отдельным формулировкам. Наконец, 27-го за принятие документа проголосовали 229 из 232 зарегистрировавшихся депутатов Верховного Совета БССР. Голосов «против» не было: трое просто не воспользовались своим правом голоса.

Голосование проходило без членов Белорусского народного фронта (БНФ), покинувших зал заседаний по призыву своего лидера Зенона Позняка. Оппозиционеры предлагали более радикальный вариант декларации, придававший ей статус конституционного закона. Однако Верховный Совет рассматривать подготовленный националистами текст отказался.

«Еще весной 1990 года фракция БНФ в Верховном Совете вела разговоры и готовила Декларацию о независимости БССР, — вспоминал в интервью «Комсомольской правде» в 2015 году Станислав Шушкевич , в то время первый заместитель председателя ВС. — Они хотели сделать документ совершенным, поэтому долго спорили. Другой вопрос, что когда Литва принимала декларацию, Компартия Беларуси и предводители считали это дело вредным: «Как они посмели?» Но когда и Россия приняла декларацию — поняли: надо шевелиться. Дементей внес предложение о принятии декларации и представил разработанный ЦК КПБ проект из 38 статей. БНФ сразу заявил, что она никуда не годится. Но их было меньшинство: чуть более 30 человек против почти 300 преимущественно коммунистов . Сложилось две группы: одну возглавил я, мы занимались политическим аспектом, и в итоге в нашем варианте в декларацию вошли первые пять статей».

Принятие декларации в 1990 году не привело непосредственно к выходу Белоруссии из СССР.

Она не имела тогда юридического значения и в плане соотношения с другими актами носила рекомендательный характер. Вместе с тем декларация стимулировала принятие других документов. Многие ее идеи были включены в проекты разрабатываемых нормативных актов.

По мнению в ту пору заведующего юридическим отделом секретариата Верховного Совета БССР, а в 2008-2011 годах генерального прокурора Белоруссии Григория Василевича, «значение декларации огромно».

«Она определила соотношение властных полномочий Союза и республики, — писал он. — Ранее существовавшая пирамида была перевернута: верховенство имели не конституция и законы СССР, а объявлялось, что на территории Республики Беларусь устанавливается верховенство Конституции и законов республики. Эта запись явилась в будущем юридической основой для решения судьбы о федеративном государстве, в котором не может не быть определенного круга вопросов, по которым федерация имеет прерогативу».

Как подчеркивал Василевич, идея декларации заключалась еще и в том, чтобы «подчеркнуть самостоятельность республики в осуществлении права на добровольные союзы с другими государствами и свободный выход из этих союзов». Нахождение в составе СССР при этом «вовсе не отвергалось».

«Государственный суверенитет предполагает независимость государства в проведении внутренней политики. Это возможно тогда, когда власть его распространяется на всю территорию. В этих целях в декларации было закреплено, что земля, ее недра, другие природные ресурсы на территории республики являются собственностью белорусского народа, которому принадлежат исключительные права по их владению, пользованию и распоряжению», — резюмировал Василевич.

25 августа 1991 года, после провала ГКЧП в Москве, на внеочередной сессии Верховного Совета БССР 253 голосами из 265 был принят закон «О придании статуса конституционного закона декларации Верховного Совета Белорусской ССР о государственном суверенитете, а также постановление „Об обеспечении политической и экономической самостоятельности Белорусской ССР“, которыми объявлялась политическая и экономическая независимость БССР.

Председатель ВС Дементей подал в отставку, а первым руководителем независимой Белоруссии стал его заместитель Шушкевич.

Деятельность республиканской Компартии временно приостанавливалась. 19 сентября того же года БССР была переименована в Республику Беларусь. Государственными символами объявлялись бело-красно-белый флаг и герб „Погоня“. 8 декабря 1991-го лидеры Белоруссии, России и Украины подписали в Беловежской пуще соглашения о создании СНГ.

В первой половине 1990-х 27 июля отмечался День независимости Белоруссии. После референдума 24 ноября 1996 года этот день ежегодно празднуется 3 июля — в годовщину освобождения Минска от нацистов.