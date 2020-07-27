Пушков рассказал о страхе Зеленского

По его словам, Зеленский боится заявить Берлину и Парижу о своем отказе, так как поставит Меркель и Макрона в сложное положение, и они не смогут поддержать его. Пушков убежден, что пересмотреть соглашения президенту Украины не дадут. "Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры", — заключил сенатор.

Напомним, на встрече с президентом Швейцарии Зеленский заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них Украина может реализовать. На это заявление отреагировали в Министерстве иностранных дел России . "Теперь становится очевидно, почему последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , выразив готовность оказать помощь президенту Украины.