Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков рассказал о страхе президента Украины 

Российская Газета и ещё 6 34 минуты назад
Пушков рассказал о страхе Зеленского
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский тянет время, так как не может и не хочет выполнять Минские договоренности. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя требование украинского лидера расшифровать каждый пункт Минских соглашений.
По его словам, Зеленский боится заявить Берлину и Парижу о своем отказе, так как поставит Меркель и Макрона в сложное положение, и они не смогут поддержать его. Пушков убежден, что пересмотреть соглашения президенту Украины не дадут. "Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры", — заключил сенатор.
Напомним, на встрече с президентом Швейцарии Зеленский заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них Украина может реализовать. На это заявление отреагировали в Министерстве иностранных дел России. "Теперь становится очевидно, почему последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выразив готовность оказать помощь президенту Украины.
Видео дня. Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки
Российская Газета: последние новости
МИД РФ готов помочь Зеленскому с "расшифровкой" Минских соглашений МИД РФ готов помочь Зеленскому с "расшифровкой" Минских соглашений Дегтярев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Хабаровского края Дегтярев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Хабаровского края Путин и Зеленский обсудили по телефону внутриукраинское урегулирование Путин и Зеленский обсудили по телефону внутриукраинское урегулирование
Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Мария Захарова , МИД , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охрана избила отдыхающих в РФ за отказ платить
Охрана избила отдыхающих в РФ за отказ платить
В Китае официально закрыли генконсульство США
В Китае официально закрыли генконсульство США
Стало известно о повторном заражении COVID-19 в России
Стало известно о повторном заражении COVID-19 в России
Алибасова готовы похоронить ради пиара
Алибасова готовы похоронить ради пиара
Видео
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
03:30
Опубликовано видео учений ВДВ под Рязанью
Армия
Волна сбила с ног журналистов и попала на видео
00:59
Волна сбила с ног журналистов и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
00:57
Опубликовано видео беспорядков в Сиэтле
Происшествия
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
01:30
Появилось видео последствий вспышки чумы Монголии
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
00:42
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
00:12
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
01:26
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
00:37
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение