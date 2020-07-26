Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зюганов сравнил политические партии с пчелами 

Lenta.ru и ещё 2 45 минут назад
Зюганов сравнил политические партии с пчелами
Фото: ТАСС
По мнению политика, законы пчеловодства отлично подходят для организации партий. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», его слова передает РИА Новости.
«Матку все слушают. Не имеют права никто ни перечить, ни возражать. Более того, когда выводят вторую матку, две матки не живут, она пытается ее проколоть жалом. Пчелы ее не имеют права трогать», — пояснил Зюганов.
Он также добавил, что в КПРФ в последнее время пришло много молодых и ответственных людей, а в партии царит порядок.
В 2016 году лидер коммунистов презентовал свою книгу «На пасеке у Зюганова». В ней он рассказал о своем увлечении пчеловодством и текущих актуальных проблемах этой отрасли сельского хозяйства.
Семья политика в нескольких поколениях занимается пчеловодством. Часть летнего отпуска политик традиционно проводит на родине — в Орловской области, где у него большая пасека.
Видео дня. Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки
Последние новости
В звонке Зеленского Путину увидели желание получить поддержку В звонке Зеленского Путину увидели желание получить поддержку Зеленский позвонил Путину Зеленский позвонил Путину Врач напомнил о способах отличить грипп от коронавируса Врач напомнил о способах отличить грипп от коронавируса
Политика , Другое , КПРФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Дегтярев приступил к увольнениям
Дегтярев приступил к увольнениям
«Готов встать на колени»
«Готов встать на колени»
Немцов поборол смерть ради любовницы
Немцов поборол смерть ради любовницы
Видео
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
00:42
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
00:12
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
01:26
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
00:37
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией
01:31
Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией
Армия Конфликты
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение