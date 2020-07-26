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Кадыров захотел Нобелевскую премию 

Газета.Ru и ещё 16 13 часов назад
Кадыров захотел Нобелевскую премию
Фото: Газета.Ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ему должны дать Нобелевскую премию за победу над терроризмом, а не вводить против него санкции. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, в Чечне смогли остановить войну и уничтожить международный терроризм. В связи с этим он считает санкции, введенные Госдепартаментом США против него, несправедливыми. При этом он полагает, что США не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке.
"Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!" — сказал Кадыров.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Рамзан Кадыров внесен в «черный список». США обвиняют его в организации пыток, внесудебных казней и других преступлений. В ответ Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео в республике «вплоть до заблокирования всех его счетов».
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Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Санкции , Рамзан Кадыров , Госдеп США , Чеченская Республика
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