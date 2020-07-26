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Путин раскритиковал решение властей Украины о порядке выборов на местах 

ИА Regnum и ещё 1 38 минут назад
Путин выступил с критикой решения властей Украины
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что решение о порядке проведения местных выборов на Украине противоречит Минским соглашениям. Об этом 26 июля сообщает пресс-службы Кремля.
Заявление было сделано в ходе телефонных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером.
«Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования», — подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно, что на заседании Контактной группы по Донбассу были приняты дополнительные меры по контролю соблюдения режима прекращения огня.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Верховная Рада
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