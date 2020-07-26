Путин выступил с критикой решения властей Украины

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Заявление было сделано в ходе телефонных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером.

«Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно, что на заседании Контактной группы по Донбассу были приняты дополнительные меры по контролю соблюдения режима прекращения огня.