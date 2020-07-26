Стало известно о разговоре Путина с Зеленским

Президенты позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе. Перемирие начнется 27 июля.

«С российской стороны подчёркнута приоритетность реализации принятых лидерами «нормандского формата» решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям.

Кроме того, российсмкий лидер выразил серьёзную озабоченность в связи с заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины. Ранее они говорили о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра.

Владимир Зеленский во время разговора подтвердил, что минские договоренности не имеют альтернативы. По мнению российского президента, эта позиция «должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей».

Главы государств также обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.