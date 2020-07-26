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Стало известно о звонке Зеленского Путину 

Майк Габриелян и ещё 27 15 минут назад
Стало известно о разговоре Путина с Зеленским
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. О переговорах сообщает пресс-служба Кремля.
Президенты позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе. Перемирие начнется 27 июля.
«С российской стороны подчёркнута приоритетность реализации принятых лидерами «нормандского формата» решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям.
Кроме того, российсмкий лидер выразил серьёзную озабоченность в связи с заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины. Ранее они говорили о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра.
Владимир Зеленский во время разговора подтвердил, что минские договоренности не имеют альтернативы. По мнению российского президента, эта позиция «должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей».
Главы государств также обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Верховная Рада
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